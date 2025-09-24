Фанаты «Севильи» скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Соломона. Манор забил победный гол через 2 минуты

Фанаты «Севильи» провоцировали израильского игрока «Вильярреала».

Команды провели матч в рамках 6-го тура Ла Лиги . Встреча проходила на «Рамон Санчес Писхуан» и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

При выходе израильского вингера гостей Манора Соломона на 84-й минуте матча болельщики хозяев стали скандировать «Израиль – убийцы!» Через 2 минуты Соломон забил победный гол.

Перед матчем группа ультрас «Севильи» Biris Norte опубликовала пост в социальных сетях: «Защитник геноцида приедет к нам домой. Наша позиция ясна: сионистам нет места в Нервьоне!»

Манор Соломон перешел в «Вильярреал » из «Тоттенхэма» на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна.

Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️»