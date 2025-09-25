Гол Садова из костромского «Спартака» признан лучшим в августе в Первой лиге. Он принес команде победу над «Ротором»
Гол Дмитрия Садова признали самым красивым в Pari Первой лиге в августе.
28-летний защитник отличился в матче против «Ротора» в 7-м туре соревнования, команды встречались 30 августа. Садов забил победный гол на 89-й минуте игры дальним ударом, его признали лучшим в лиге в месяце.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65435 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости