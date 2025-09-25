Де Дзерби о Веа: «Недооцененный игрок. Тимоти равен 2-3 футболистам благодаря физике, интеллекту и умению адаптироваться. Он может играть где угодно»
Роберто Де Дзерби хвалебно отозвался о Тимоти Веа.
Американский полузащитник перешел в «Марсель» из «Ювентуса» на правах аренды в минувшее трансферное окно.
«Это один из лучших трансферов. Он может играть где угодно – выше, ниже, он потрясающий игрок. Я очень рад, что он с нами.
Такой футболист, как Веа, равен двум или трем игрокам благодаря своей физической форме, футбольному интеллекту, умению адаптироваться к игре и мотивации. Он всегда выкладывается на максимум на тренировках и во время матчей.
Это недооцененный трансфер, недооцененный игрок, потому что на самом деле ценность его гораздо выше, чем может показаться. Это очень сильный футболист», – сказал главный тренер «Марселя».
Статистику Веа можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
