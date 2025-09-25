«Родина» принимает «Сокол». Поддержите команду в домашней игре против саратовцев!
В 12-м туре PARI Первой лиги «Родина» встретится с «Соколом».
Матч пройдет в понедельник, 29 сентября, в 18:30 на стадионе «Арена Химки».
«Родина» после 11 матчей чемпионата идет на седьмом месте в турнирной таблице, имея 16 очков в активе. Саратовцы же расположились на 16-й строчке, обладая восьмью очками. «Родине» нужна ваша поддержка в домашней матче против «Сокола»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
