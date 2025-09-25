3

Иван Обляков: «Даже в 40 лет продолжу играть, если травм не будет. Почему бы и нет?»

Иван Обляков заявил, что готов продолжать карьеру до 40 лет.

– Могли бы вы продолжать карьеру до 40 лет, как Игорь Акинфеев?

– Если здоровье позволит, не будет проблем, почему бы и нет? Желание, думаю, будет. Если не будет травм, то, возможно, продолжу играть даже в 40 лет, – сказал полузащитник ЦСКА.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64231 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoИван Обляков
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
9 минут назадВакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
316 минут назад
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
2335 минут назад
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
1558 минут назад
Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»
8сегодня, 09:05
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
7сегодня, 09:04
Черданцев о «Спартаке»: «Барко и Жедсон мешают друг другу на поле, Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. Тренерскому штабу пора определиться с позицией игроков»
23сегодня, 08:39
Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»
10сегодня, 08:29
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
11сегодня, 08:25
Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
47сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Антони после 2:2 с «Ноттингемом» в ЛЕ: «Перед матчем брат сказал, что я забью. Я почувствовал облегчение – мы с семьей прошли через большие трудности в фавелах, теперь я чувствую в себе силу»
1 минуту назад
Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
25 минут назад
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
111 минут назад
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
118 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
225 минут назад
«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
337 минут назад
Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»
643 минуты назад
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
748 минут назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
453 минуты назад
Уэйн Руни: «Большая часть успеха «Манчестер Юнайтед» была связана с игрой на PSP. Благодаря этому мы больше общались»
59 минут назад