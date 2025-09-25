Иван Обляков: «Даже в 40 лет продолжу играть, если травм не будет. Почему бы и нет?»
Иван Обляков заявил, что готов продолжать карьеру до 40 лет.
– Могли бы вы продолжать карьеру до 40 лет, как Игорь Акинфеев?
– Если здоровье позволит, не будет проблем, почему бы и нет? Желание, думаю, будет. Если не будет травм, то, возможно, продолжу играть даже в 40 лет, – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
