Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)

Далер Кузяев мог продолжить карьеру в Испании.

Сегодня о трансфере российского полузащитника объявил «Рубин ». Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Гавра ».

По информации «Чемпионата », минувшим летом Кузяев вел продвинутые переговоры с «Леванте», но в итоге клуб решил не подписывать Далера. Также велись переговоры с одним из клубов Сегунды , предлагавшим хавбеку 350 тысяч евро в год, но отец Кузяева посчитал такую зарплату слишком низкой.