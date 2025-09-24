Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)
Далер Кузяев мог продолжить карьеру в Испании.
Сегодня о трансфере российского полузащитника объявил «Рубин». Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Гавра».
По информации «Чемпионата», минувшим летом Кузяев вел продвинутые переговоры с «Леванте», но в итоге клуб решил не подписывать Далера. Также велись переговоры с одним из клубов Сегунды, предлагавшим хавбеку 350 тысяч евро в год, но отец Кузяева посчитал такую зарплату слишком низкой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
