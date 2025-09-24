  • Спортс
  • Тюкавин об отсутствии еврокубков: «Хочется спеть гимн ЛЧ или ЛЕ, проникнуться атмосферой. Мы уже привыкли, можно сказать – хорошо, что есть такие турниры, как Братский кубок»


Тюкавин об отсутствии еврокубков: «Хочется спеть гимн ЛЧ или ЛЕ, проникнуться атмосферой. Мы уже привыкли, можно сказать – хорошо, что есть такие турниры, как Братский кубок»

Константин Тюкавин признался, что ощущает нехватку еврокубковых матчей.

– Ощущение нехватки матчей против европейских команд присутствует или нет?

– Ну конечно, присутствует. Хочется проникнуться всей этой атмосферой, спеть хоть раз гимн либо Лиги Европы, либо Лиги чемпионов. Но можно сказать, мы уже, наверное, привыкли к этому и живем так, как живем, как получается.

Хорошо, что есть такие турниры, как Братский кубок, когда команды могут прилететь из другой страны, сыграть с нами, посоревноваться. Это тоже классно, хотя бы так, – сказал нападающий «Динамо» в эфире «Россия 24».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
