Витинья о 3-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Большая честь, но я хочу большего. Поздравляю Дембеле, который действительно лучший игрок мира!»

Витинья прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Полузащитник «ПСЖ » занял 3-е место в списке лучших футболистов сезона по версии France Football. Награду завоевал его одноклубник Усман Дембеле .

«3-е место среди лучших в мире 🤯! Большая честь для меня ✌🏻.

Я счастлив ежедневно заниматься любимым делом при поддержке любимой семьи и замечательных друзей. Достигнуть до этого уровня – это нечто невероятное.

Поздравляю нашу команду мечты, которая была признана лучшей в сезоне, и конечно поздравляю моего друга Усмана Дембеле, который действительно лучший игрок мира!

Сложно ли добиться большего успеха, чем в этом году? Да. Но я не хочу переставать хотеть большего ❤️💙» – написал Витинья .