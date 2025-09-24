Витинья о 3-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Большая честь, но я хочу большего. Поздравляю Дембеле, который действительно лучший игрок мира!»
Витинья прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».
Полузащитник «ПСЖ» занял 3-е место в списке лучших футболистов сезона по версии France Football. Награду завоевал его одноклубник Усман Дембеле.
«3-е место среди лучших в мире 🤯! Большая честь для меня ✌🏻.
Я счастлив ежедневно заниматься любимым делом при поддержке любимой семьи и замечательных друзей. Достигнуть до этого уровня – это нечто невероятное.
Поздравляю нашу команду мечты, которая была признана лучшей в сезоне, и конечно поздравляю моего друга Усмана Дембеле, который действительно лучший игрок мира!
Сложно ли добиться большего успеха, чем в этом году? Да. Но я не хочу переставать хотеть большего ❤️💙» – написал Витинья.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Витиньи
