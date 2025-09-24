Кузяев и «Рубин» сегодня подпишут контракт до конца сезона («Чемпионат»)
Далер Кузяев перейдет в «Рубин».
32-летний полузащитник сегодня подпишет контракт с казанским клубом до конца сезона, сообщает «Чемпионат».
Кузяев находится в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 12 матчей и забил 1 гол.
