Кузяев и «Рубин» сегодня подпишут контракт до конца сезона («Чемпионат»)

Далер Кузяев перейдет в «Рубин».

32-летний полузащитник сегодня подпишет контракт с казанским клубом до конца сезона, сообщает «Чемпионат».

Кузяев находится в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .