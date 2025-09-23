Компани о старте сезона «Баварии»: «Мы сделали многое, чего не должны были сделать – у нас почти не было отпуска и предсезонки. Сейчас команда на верном пути»

Венсан Компани оценил начало сезона «Баварии».

Мюнхенцы выиграли 7 из 7 матчей во всех турнирах с начала сезона-2025/26.

«Это необходимо рассматривать в контексте – у нас практически не было отпуска и предсезонной подготовки. Поэтому, с точки зрения спортивной науки, мы сделали много того, чего не должны были сделать. Ни одна команда не подходит к матчу за Суперкубок против «Штутгарта», имея всего две недели на подготовку.

Сейчас мы на правильном пути и, конечно, хотим продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Баварии» в интервью Sky Sport.