Компани о старте сезона «Баварии»: «Мы сделали многое, чего не должны были сделать – у нас почти не было отпуска и предсезонки. Сейчас команда на верном пути»
Венсан Компани оценил начало сезона «Баварии».
Мюнхенцы выиграли 7 из 7 матчей во всех турнирах с начала сезона-2025/26.
«Это необходимо рассматривать в контексте – у нас практически не было отпуска и предсезонной подготовки. Поэтому, с точки зрения спортивной науки, мы сделали много того, чего не должны были сделать. Ни одна команда не подходит к матчу за Суперкубок против «Штутгарта», имея всего две недели на подготовку.
Сейчас мы на правильном пути и, конечно, хотим продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Баварии» в интервью Sky Sport.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53421 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости