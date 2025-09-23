«Крылья Советов» встретятся с «Динамо». Самарцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против бело-голубых!

«Крылья» сыграют с «Динамо» в десятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в пятницу, 26 сентября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после девяти туров чемпионата находятся на десятой строчке турнирной таблицы, обладая 12-ю очками. Москвичи же расположились на два места выше, набрав такое же количество очков. Приходите поддержать самарцев в матче против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .