Ямаль и Кубарси угостили делегацию «Барселоны» бургерами после церемонии «Золотого мяча», рассказал Лапорта: «По дороге в аэропорт мы поняли, что почти ничего не ели весь день»

Ламин Ямаль угостил делегацию «Барселоны» после церемонии «Золотого мяча».

Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта .

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже вчера. 18-летний вингер занял второе место по итогам голосования, уступив Усману Дембеле из «ПСЖ».

«Мы вернулись домой в пять утра, потому что Флик хотел сегодня поработать, у них, по-моему, тренировка в 12.

По дороге в аэропорт, когда мы уезжали, мы все поняли, что почти ничего не ели за весь день с поездкой, приготовлениями и торжеством, и мы были очень голодны. Затем, по дороге в аэропорт, Ламин Ямаль увидел заведение, где готовят гамбургеры. Мы остановились, и они с Кубарси вышли, чтобы купить по несколько штук для всех, и мы поели по дороге. Они были очень хорошими», – сказал Лапорта.