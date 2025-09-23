Ямаль и Кубарси угостили делегацию «Барселоны» бургерами после церемонии «Золотого мяча», рассказал Лапорта: «По дороге в аэропорт мы поняли, что почти ничего не ели весь день»
Ламин Ямаль угостил делегацию «Барселоны» после церемонии «Золотого мяча».
Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже вчера. 18-летний вингер занял второе место по итогам голосования, уступив Усману Дембеле из «ПСЖ».
«Мы вернулись домой в пять утра, потому что Флик хотел сегодня поработать, у них, по-моему, тренировка в 12.
По дороге в аэропорт, когда мы уезжали, мы все поняли, что почти ничего не ели за весь день с поездкой, приготовлениями и торжеством, и мы были очень голодны. Затем, по дороге в аэропорт, Ламин Ямаль увидел заведение, где готовят гамбургеры. Мы остановились, и они с Кубарси вышли, чтобы купить по несколько штук для всех, и мы поели по дороге. Они были очень хорошими», – сказал Лапорта.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48238 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости