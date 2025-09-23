Шаронов выделил в ЦСКА Кругового, Облякова и Глебова: «Футболисты себя очень комфортно чувствуют не с точки зрения того, что они отдыхают. Когда игрокам нравится играть в такой футбол, они не мучаются»

Роман Шаронов прокомментировал прогресс игроков в ЦСКА.

Антон Ванюшов : «Мы отметили [Матвея] Кисляка – а кого еще можно в ЦСКА выделить из футболистов, важных для нынешнего построения?»

Роман Шаронов : «Я бы [Данила] Кругового отметил, [Ивана] Облякова, [Кирилла] Глебова»

Ванюшов : «Кругового именно в новой позиции?»

Шаронов : «Да, я прям видел, как он комфортно себя чувствует в этой среде. То есть игроки себя очень комфортно чувствуют не с точки зрения того, что они отдыхают. Когда футболистам нравится играть в такой футбол, не мучаются они. Круговой там живой, как и все игроки. Они сфокусированы [на футболе]», – заявил бывший игрок и тренер «Рубина» в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

«Суть не в амплуа, а в наполнении». Экспертиза Шаронова: как ЦСКА строит позиционные атаки