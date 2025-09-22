Мадуэке повредил колено в матче с «Сити». В «Арсенале» травмированы Эдегор и Хавертц, Сака недавно восстановился
Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке повредил колено.
Англичанин получил травму в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) и был заменен в перерыве.
Сегодня Мадуэке проведут обследование травмированного колена. В «Арсенале» надеются, что травма не потребует длительного восстановления.
С начала сезона травмы в «Арсенале» получили Кай Хавертц и Мартин Эдегор. Букайо Сака недавно восстановился от повреждения и отыграл тайм против «Манчестер Сити».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
