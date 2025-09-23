18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, входившим в топ-3 «Золотого мяча».
Вингер «Барселоны» и сборной Испании занял 2-е место в голосовании за награду лучшему футболисту года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле.
В возрасте 18 лет и 71 дня Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, вошедшим в первую тройку по итогам голосования за «Золотой мяч».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37017 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
