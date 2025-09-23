18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»

Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, входившим в топ-3 «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» и сборной Испании занял 2-е место в голосовании за награду лучшему футболисту года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле.

В возрасте 18 лет и 71 дня Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, вошедшим в первую тройку по итогам голосования за «Золотой мяч ».