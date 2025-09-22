  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике записал обращение на французском для церемонии «Золотого мяча»: «Индивидуальные награды – это приятно, но признание фанатов важнее всего»
7

Энрике записал обращение на французском для церемонии «Золотого мяча»: «Индивидуальные награды – это приятно, но признание фанатов важнее всего»

Луис Энрике записал обращение по-французски для церемонии «Золотого мяча».

Главный тренер «ПСЖ» получил трофей имени Йохана Кройффа от France Football. Энрике не смог присутствовать на церемонии «Золотого мяча» из-за матча с «Марселем» в Лиге 1.

«Настало время поблагодарить многих людей. Прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье. Это особенный момент для них. Также я благодарю «ПСЖ», всех людей, которые делают клуб таким, какой он есть. И, конечно, игроков, потому что они провели невероятный год. Благодарю президента Нассера Аль-Хелайфи, который всегда заботится о команде. Особая благодарность Луишу Кампушу – я все еще помню нашу первую встречу у меня дома, и с тех пор у нас сложились особые отношения.

Наконец, небольшое сообщение для всех игроков, которые присутствуют здесь сегодня. Выиграть индивидуальный трофей приятно и вам, и вашей семье, но я считаю, что самое важное – это признание фанатов и всех, кто любит футбол. Поздравляю всех игроков», – сказал Энрике в видеообращении.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34437 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Луиш Кампуш
logoЗолотой мяч
logoНассер Аль-Хелайфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль – 2-й в голосовании «Золотого мяча», Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й, Мбаппе – 7-й
344 минуты назад
Дембеле получил «Золотой мяч» за сезон-2024/25. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов
2139 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл 3:2 с «Пизой»
7311 минут назад
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс – два
414 минут назад
Футболистка «Барсы» Бонмати выиграла «Золотой мяч» в третий раз подряд – это рекорд
1216 минут назад
Осинькин про 1:3 с ЦСКА: «Сколько у ворот «Сочи» было моментов? Два пенальти, которые люди не видят и видит только ВАР? И один несчастный случай. Мы создали гораздо больше»
1125 минут назад
«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике взяла 4 трофея
2344 минуты назад
Дьокереш получил трофей Герда Мюллера от France Football. У форварда 63 гола за «Спортинг» и Швецию в прошлом сезоне
2647 минут назад
Россияне в РПЛ не забивали только за «Спартак». Все голы «Локомотива» и «Сочи» – на счету местных игроков
2954 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
58 минут назадТелеграм
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона и в меньшинстве уступил «Ман Сити». Дальше – «Милан»
29 минут назад
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
110 минут назад
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
813 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
226 минут назад
Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
30 минут назад
«Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»
2337 минут назад
«Монако» Головина вышел на 1-е место в Лиге 1. У монегасков, «ПСЖ», «Лиона» и «Страсбура» по 12 очков после 5 туров
647 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
60сегодня, 19:56Live
Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
5сегодня, 19:44
Гави пропустит 5-6 недель после операции на мениске (As)
13сегодня, 19:32