Энрике записал обращение на французском для церемонии «Золотого мяча»: «Индивидуальные награды – это приятно, но признание фанатов важнее всего»

Луис Энрике записал обращение по-французски для церемонии «Золотого мяча».

Главный тренер «ПСЖ » получил трофей имени Йохана Кройффа от France Football. Энрике не смог присутствовать на церемонии «Золотого мяча» из-за матча с «Марселем» в Лиге 1.

«Настало время поблагодарить многих людей. Прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье. Это особенный момент для них. Также я благодарю «ПСЖ», всех людей, которые делают клуб таким, какой он есть. И, конечно, игроков, потому что они провели невероятный год. Благодарю президента Нассера Аль-Хелайфи , который всегда заботится о команде. Особая благодарность Луишу Кампушу – я все еще помню нашу первую встречу у меня дома, и с тех пор у нас сложились особые отношения.

Наконец, небольшое сообщение для всех игроков, которые присутствуют здесь сегодня. Выиграть индивидуальный трофей приятно и вам, и вашей семье, но я считаю, что самое важное – это признание фанатов и всех, кто любит футбол. Поздравляю всех игроков», – сказал Энрике в видеообращении.