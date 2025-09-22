Невилл об «Арсенале»: «Пони с одним трюком. Большая доля их голов и моментов – это стандарты»

Гари Невилл считает, что «Арсенал» во многом зависит от стандартных положений.

Вчера «канониры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Думаю, он [Пеп Гвардиола ] так сыграл, потому что он признает, что «Арсенал » немного напоминает пони с одним трюком. Стандартные положения составляют такую большую долю от их моментов и голов, что в конечном итоге вы оказываетесь в ситуации, когда вам просто необходимы крупные игроки в штрафной и вратарь, который отбивает мяч», – сказал бывший защитник «МЮ».

Выражение one-trick pony, использованное Невиллом, обозначает человека, обладающего только одним навыком или способного работать только в одной области. Как правило, оно употребляется в негативном ключе и подразумевает ограниченность.