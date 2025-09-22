Президент «Марселя» о проведении игры с «ПСЖ» одновременно с церемонией «Золотого мяча»: «Понимаю разочарование парижан, но футбол – это прежде всего матчи»
Марсельская команда принимает парижскую в 5-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм). Также сегодня в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».
«Решение префекта по поводу безопасности стоит превыше всего, превыше спорта, его всегда нужно уважать. Мы не могли с ним спорить. Правила существуют для того, чтобы избежать конфронтации во время матча.
Игра пройдет в одно время с церемонией «Золотого мяча»? Я могу понять «ПСЖ». Жаль, что «Золотой мяч» проводится именно сегодня. Но футбол – это прежде всего матчи. Я понимаю разочарование, но главное – соблюдение правил.
Перенос на декабрь? Нужно было избежать ситуации, при которой нам пришлось бы провести три матча за семь дней – так было бы, если бы мы играли в декабре или во вторник. Так что это было самое справедливое решение», – сказал Пабло Лонгория.