  Президент «Марселя» о проведении игры с «ПСЖ» одновременно с церемонией «Золотого мяча»: «Понимаю разочарование парижан, но футбол – это прежде всего матчи»
2

Президент «Марселя» о проведении игры с «ПСЖ» одновременно с церемонией «Золотого мяча»: «Понимаю разочарование парижан, но футбол – это прежде всего матчи»

В «Марселе» высказались о ситуации с временем проведения матча с «ПСЖ».

Марсельская команда принимает парижскую в 5-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм). Также сегодня в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча». 

«Решение префекта по поводу безопасности стоит превыше всего, превыше спорта, его всегда нужно уважать. Мы не могли с ним спорить. Правила существуют для того, чтобы избежать конфронтации во время матча. 

Игра пройдет в одно время с церемонией «Золотого мяча»? Я могу понять «ПСЖ». Жаль, что «Золотой мяч» проводится именно сегодня. Но футбол – это прежде всего матчи. Я понимаю разочарование, но главное – соблюдение правил.

Перенос на декабрь? Нужно было избежать ситуации, при которой нам пришлось бы провести три матча за семь дней – так было бы, если бы мы играли в декабре или во вторник. Так что это было самое справедливое решение», – сказал Пабло Лонгория. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМарсель
Пабло Лонгория
