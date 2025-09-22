  • Спортс
  • Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»
Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»

Жером Ротен признался, что не будет смотреть церемонию «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. Также сегодня состоится матч между «Марселем» и «ПСЖ» в 5-м туре Лиги 1. 

«Это правда, что все сложилось не очень хорошо. Это церемония вручения «Золотого мяча», большое событие с участием французского игрока... Но я из тех времен, когда «Золотой мяч» показывали воскресным утром по Téléfoot, или журналисты вручали «Золотой мяч» в Барселоне или Мадриде, а потом писали статью.

Церемония – это странный гала-концерт. Главное – то, что происходит на поле. И раз уж вы это сказали, меня не интересует их церемония. Конечно, я всем сердцем надеюсь, что выиграет Усман Дембеле, но я даже не собираюсь смотреть церемонию, я собираюсь посмотреть матч в 8 часов вечера, потому что для меня это интереснее. 

Да, всех беспокоит, что этот матч проходит в понедельник вечером, но так сложилось в силу обстоятельств», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23672 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
