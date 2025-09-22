Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»

Жером Ротен признался, что не будет смотреть церемонию «Золотого мяча».

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. Также сегодня состоится матч между «Марселем » и «ПСЖ» в 5-м туре Лиги 1.

«Это правда, что все сложилось не очень хорошо. Это церемония вручения «Золотого мяча», большое событие с участием французского игрока... Но я из тех времен, когда «Золотой мяч » показывали воскресным утром по Téléfoot, или журналисты вручали «Золотой мяч» в Барселоне или Мадриде, а потом писали статью.

Церемония – это странный гала-концерт. Главное – то, что происходит на поле. И раз уж вы это сказали, меня не интересует их церемония. Конечно, я всем сердцем надеюсь, что выиграет Усман Дембеле , но я даже не собираюсь смотреть церемонию, я собираюсь посмотреть матч в 8 часов вечера, потому что для меня это интереснее.

Да, всех беспокоит, что этот матч проходит в понедельник вечером, но так сложилось в силу обстоятельств», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ ».