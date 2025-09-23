  • Спортс
  • Уоткинс из «Виллы» и Соуле из «Ромы» – самые дорогие игроки Фэнтези Лиги Европы за 11 млн. Антони стоит 9
Фэнтези
0

Уоткинс из «Виллы» и Соуле из «Ромы» – самые дорогие игроки Фэнтези Лиги Европы за 11 млн. Антони стоит 9

На Спортсе’’ стартовал фэнтези-турнир Лиги Европы.

Собирать команды можно уже сейчас, 1-й дедлайн – в среду, 24 сентября, в 19:45 мск. 

Самыми дорогими футболистами стали нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и полузащитник «Ромы» Матиас Соуле, оба стоят 11 млн.

Керем Актюркоглу (пз, «Фенербахче»), Сэм Стейн (пз, «Фейеноорд»), Крис Вуд (нп, «Ноттингем Форест») и Саму Агехова (нп, «Порту») получили цену 10,5 млн.

По 10 млн стоят Юссеф Эн-Несири (нп, «Фенербахче»), Аясе Уэда (нп, «Фейеноорд»), Пауло Дибала (пз, «Рома») и Рикарду Орта (пз, «Брага»).

Бразильский полузащитник Антони в стартующем фэнтези-турнире стоит 9 млн, он – самый дорогой игрок в составе «Бетиса».

👉 Собрать команду в Фэнтези Лиги Европы

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги Европы на Спортсе’‘
