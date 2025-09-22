Деметрио Альбертини: «Милан» обязан бороться за скудетто. У них лучшая полузащита в Серии А наряду с «Наполи»

Деметрио Альбертини заявил, что «Милан» обязан бороться за чемпионство в Италии.

Команда под руководством Массимилиано Аллегри одержала три победы в четырех матчах Серии А.

«Команда не просто может, а обязана бороться за скудетто. Когда надеваешь футболку этого клуба, ты вынужден стремиться к вершине.

Как управлять определенными моментами по ходу сезона – загадка, но первые матчи показали, что «россонери» способны остаться в топе.

У «Милана» одна из сильнейших полузащит в лиге. Я бы сказал, наряду с «Наполи ».

Аллегри, возможно, чего-то не хватает в атаке, но в полузащите он уже нашел правильный баланс между молодежью и ветеранами», – сказал бывший игрок «Милана » Деметрио Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»