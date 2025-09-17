  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей
1

Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей

Розыгрыш Суперкубка Италии снова пройдет в Саудовской Аравии.

В соревновании примут участие чемпион страны «Наполи», серебряный призер «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан». 

Два полуфинала состоятся 18 и 19 декабря 2025 года, а финал – 22 декабря. Все матчи пройдут в Эр-Рияде. 

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Серии А
logoСуперкубок Италии
logoИнтер
logoМилан
logoБолонья
logoКубок Италии
logoНаполи
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
1011 минуту назадLive
«Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы
2 минуты назад
«Зенит» – «Ахмат». 2:0 – Соболев сделал дубль, его первый гол отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
398 минут назадLive
Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»
530 минут назад
Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
2153 минуты назадФото
Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»
32сегодня, 17:57
Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем
4сегодня, 17:46
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
2сегодня, 17:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» играет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
414сегодня, 17:31Live
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
71сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Атлетико». Исак, Салах, Виртц, Гризманн и Распадори играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
10только что
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
929 секунд назадLive
Новые связи: Месси и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
1 минуту назадТесты и игры
Тюкавин забил за «Динамо» во 2-м матче после травмы «крестов»
111 минут назад
Бекхэм об «МЮ»: «Мне надоело смотреть игры и видеть то, что мы видим. Матч с «Сити» был тяжелым зрелищем. Надеюсь, игроки переживают так же, как и болельщики»
12 минут назад
Валерий Овчинников: «Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Получил процент за трансфер, теперь недоволен и готов уехать. Потом обратится в ФИФА – и придется выплачивать ему круглую сумму»
419 минут назад
«Сочи» – «Динамо». 0:3 – Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист. Онлайн-трансляция
1820 минут назадLive
Президент «Фенербахче» о назначении Моуринью в «Бенфику»: «Если это правда, я могу назвать это странным жизненным совпадением»
327 минут назад
«Барса» продлила партнерство с компанией DAKA, выпускающей карточки с автографами игроков. Их рекламируют аккаунты «блауграны» в китайских соцсетях, на которые подписаны 15,9 млн человек
132 минуты назад
Анри об «Арсенале» и АПЛ: «Будет битва с «Ливерпулем», но «Сити» нельзя списывать со счетов. Если хочешь победить их и завоевать титул, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем»
43 минуты назад