Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей
Розыгрыш Суперкубка Италии снова пройдет в Саудовской Аравии.
В соревновании примут участие чемпион страны «Наполи», серебряный призер «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».
Два полуфинала состоятся 18 и 19 декабря 2025 года, а финал – 22 декабря. Все матчи пройдут в Эр-Рияде.
В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Серии А
