Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей

Розыгрыш Суперкубка Италии снова пройдет в Саудовской Аравии.

В соревновании примут участие чемпион страны «Наполи », серебряный призер «Интер », обладатель Кубка Италии «Болонья » и финалист турнира «Милан ».

Два полуфинала состоятся 18 и 19 декабря 2025 года, а финал – 22 декабря. Все матчи пройдут в Эр-Рияде.

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан».