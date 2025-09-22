  • Спортс
  • «Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ

Николай Писарев считает, что «Краснодар» уступил «Зениту» в полузащите.

Петербуржцы обыграли краснодарцев (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ.

«Краснодар» проиграл центр поля – Сперцян, Кривцов.

Возможно, не хватило Черникова для разрешения. У «Зенита», например, Барриос – пластался, убивался.

Слишком много было атакующих игроков», – сказал тренер сборной России Писарев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
