«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
Николай Писарев считает, что «Краснодар» уступил «Зениту» в полузащите.
Петербуржцы обыграли краснодарцев (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ.
«Краснодар» проиграл центр поля – Сперцян, Кривцов.
Возможно, не хватило Черникова для разрешения. У «Зенита», например, Барриос – пластался, убивался.
Слишком много было атакующих игроков», – сказал тренер сборной России Писарев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
