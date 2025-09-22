«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ

Николай Писарев считает, что «Краснодар» уступил «Зениту» в полузащите.

Петербуржцы обыграли краснодарцев (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

«Краснодар » проиграл центр поля – Сперцян , Кривцов .

Возможно, не хватило Черникова для разрешения. У «Зенита », например, Барриос – пластался, убивался.

Слишком много было атакующих игроков», – сказал тренер сборной России Писарев.