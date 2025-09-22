  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Зенита» Адамов о 2:0 с «Краснодаром»: «15 минут надо было потерпеть, потом переломили ход встречи и спокойно играли»
9

Вратарь «Зенита» Адамов о 2:0 с «Краснодаром»: «15 минут надо было потерпеть, потом переломили ход встречи и спокойно играли»

Денис Адамов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ.

— 15 минут надо было потерпеть, ведь «Краснодар» играет дома, болельщики гнали их вперед. Потом мы переломили ход встречи и спокойно играли.

— Можно ли сказать, что это была переломная встреча сезона?

— Насчет переломного не хотелось бы говорить, потому что еще играть и играть. Мы находились в тяжелой ситуации не с точки зрения турнирного положения, а просто было тяжело после Калининграда (0:0), где рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады, – сказал вратарь «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoДенис Адамов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Для Мусаева матч с «Зенитом» — самый большой в сезоне: «Краснодару» было бы так же важно победить «Спартак» и показать хороший футбол»
15сегодня, 04:58
Казанский о победе «Зенита»: «Матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака. И спасает его Глушенков»
21сегодня, 04:29
Аршавин о Барриосе против «Краснодара»: «Здорово сыграл: во всех воткнулся, все перехватил, «загасил» Перрена»
12сегодня, 04:11
Главные новости
«Зенит» обыграл «Краснодар», Гуменник отобрался на Олимпиаду, ничья «Арсенала» и «Сити», победа Ферстаппена, УЕФА может отстранить Израиль, «Авангард» разгромил «Ак Барс» и другие новости
1445 минут назад
52 футбольных клуба – из 24 букв. Сложите все. Справитесь?
55 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Пизой»
71сегодня, 05:31
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
2506сегодня, 05:14
Тошич о ЦСКА: «Знаю, как поступили с Николичем и Марио, но не скажу. У каждой медали есть две стороны»
42сегодня, 04:44
Казанский о победе «Зенита»: «Матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака. И спасает его Глушенков»
21сегодня, 04:29
Филин о 2-м месте «Балтики»: «Хотим подняться как можно выше. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там»
6сегодня, 03:33
Семак о поздней замене Соболева в игре с «Краснодаром»: «У «Зенита» нет нападающего с российским паспортом. Нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию»
13сегодня, 03:00
Семин о Глушенкове: «Многие в «Зените» выше Максима классом – это важно для его прогресса»
13сегодня, 02:27
«Жедсон по характеристикам и позиции копирует Барко. Фернандеш иногда не понимал, куда ему бежать». Писарев о хавбеках «Спартака» против «Крыльев»
7сегодня, 02:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
15 минут назад
«Сочи» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
45 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1357 минут назад
Шоу о критике от Кина: «Обидно, но это часть карьеры футболиста. Я не молодею, но мне по силам поддерживать стабильность на высоком уровне»
2сегодня, 05:51
Карраскаль забил 1-й гол за «Фламенго». У экс-вингера «Динамо» и ЦСКА 1+1 в 5 матчах за бразильский клуб
2сегодня, 05:25
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
5сегодня, 05:08
Для Мусаева матч с «Зенитом» — самый большой в сезоне: «Краснодару» было бы так же важно победить «Спартак» и показать хороший футбол»
15сегодня, 04:58
Аршавин о Барриосе против «Краснодара»: «Здорово сыграл: во всех воткнулся, все перехватил, «загасил» Перрена»
12сегодня, 04:11
Ковач об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» сыграла очень хорошо после матча Лиги чемпионов, заслужив победу над организованной командой»
1сегодня, 03:49
Лапочкин о пенальти «Динамо» в игре с «Оренбургом»: «Это очень серьезно, когда молодой судья идет к монитору и оставляет свое решение»
3сегодня, 03:16