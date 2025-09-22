Вратарь «Зенита» Адамов о 2:0 с «Краснодаром»: «15 минут надо было потерпеть, потом переломили ход встречи и спокойно играли»

Денис Адамов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ.

— 15 минут надо было потерпеть, ведь «Краснодар » играет дома, болельщики гнали их вперед. Потом мы переломили ход встречи и спокойно играли.

— Можно ли сказать, что это была переломная встреча сезона?

— Насчет переломного не хотелось бы говорить, потому что еще играть и играть. Мы находились в тяжелой ситуации не с точки зрения турнирного положения, а просто было тяжело после Калининграда (0:0), где рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады, – сказал вратарь «Зенита ».