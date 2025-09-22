«Жедсон по характеристикам и позиции копирует Барко. Фернандеш иногда не понимал, куда ему бежать». Писарев о хавбеках «Спартака» против «Крыльев»

Николай Писарев считает, что Эсекиэль Барко и Жедсон дублируют друг друга в «Спартаке».

В воскресенье красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) в РПЛ .

«Нужно найти место Барко и Жедсону. 25–26 миллионов потратили на Жедсона , но он по характеристикам и позиции копирует Барко — с правой ногой, умеет играть слева.

В первом тайме Станкович отправил Маркиньоса на правый фланг, Барко — на левый. Жедсон левее был, Мартинс — правее, еще Умяров. Барко все равно приходил туда, где ему удобно играть. Мне кажется, что Жедсон иногда не понимал, куда ему бежать», — сказал ассистент тренера сборной России.