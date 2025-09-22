  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
2

Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»

Родри считает, что «Манчестер Сити» необходимо вернуть чемпионский менталитет.

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Наша ментальная сила была нашим лучшим оружием все эти годы. Когда дела идут тяжело, мы активизируемся. Это чемпионский менталитет. Он был у нас все эти годы.

Для меня это ключевое, в этом разница. В конечном счете, команда воплощает этот уровень. Вот в чем заключалась разница все эти годы: всегда быть способным побеждать, страдать, быть готовым побеждать каждые три дня снова и снова. На мой взгляд, мы должны вернуть этот дух, этот менталитет.

Конечно, мы выйдем на [нужный] уровень, но самое главное здесь [в голове]. Мы смогли выиграть лигу несколько раз подряд благодаря этому, а не уровню», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
психология
logoРодри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»
15сегодня, 20:32
Микель Артета: «Полное доминирование «Арсенала». «Ман Сити» забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»
32сегодня, 19:44
Микель Артета: «Горжусь доминированием «Арсенала» почти в каждом аспекте. Так сдержать «Сити» – мое почтение ребятам. Разочарован, что не победили»
65сегодня, 18:39
Гвардиола про ничью: «Арсенал» играл лучше, результат справедлив. Снимаю шляпу перед стойкостью игроков «Ман Сити»
20сегодня, 18:16
Главные новости
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»
1018 минут назад
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
1027 минут назад
Эмоции «Спартака» после камбэка с «Крыльями». И Сергея Белоголовцева
32 минуты назадВидео
У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
1736 минут назад
«Барселона» одержала 25 разгромных побед при Флике. Сегодня – над «Хетафе» (3:0)
1337 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Хетафе», «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой»
11938 минут назад
«Барселона» разгромила «Хетафе» – 3:0. Ферран сделал дубль, у Ольмо гол и ассист
40238 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Сассуоло», «Фиорентина» уступила «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
7149 минут назад
Мусаев о судействе Карасева с «Зенитом»: «Было много свистков – даже когда добавили 7 минут, минуты 2-3 судья разнимал потасовку. Хотелось, чтобы игра была более интенсивной»
2658 минут назад
Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»
15сегодня, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
5 минут назад
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
415 минут назад
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
221 минуту назад
Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
641 минуту назад
Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»
146 минут назад
«Интер» победил в Серии А впервые за три матча – 2:1 с «Сассуоло»
849 минут назад
Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»
958 минут назад
Президент «Хетафе»: «RFEF пригрозила снятием очков, когда мы отказались отпустить Лисо на ЧМ U20 – мы уступили, так как не хотели проблем. Не понимаю этого»
сегодня, 20:25
Мусаев о 0:2 с «Зенитом»: «Краснодар» не заслужил поражение по качеству игры, созданным моментам. К ребятам никаких претензий по самоотдаче»
9сегодня, 20:20
У Рафиньи 16 ассистов в 38 матчах за «Барсу» в 2025-м. Больше в топ-5 лиг только у Барколя из «ПСЖ» – 19
4сегодня, 20:08