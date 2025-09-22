Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
Родри считает, что «Манчестер Сити» необходимо вернуть чемпионский менталитет.
«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
«Наша ментальная сила была нашим лучшим оружием все эти годы. Когда дела идут тяжело, мы активизируемся. Это чемпионский менталитет. Он был у нас все эти годы.
Для меня это ключевое, в этом разница. В конечном счете, команда воплощает этот уровень. Вот в чем заключалась разница все эти годы: всегда быть способным побеждать, страдать, быть готовым побеждать каждые три дня снова и снова. На мой взгляд, мы должны вернуть этот дух, этот менталитет.
Конечно, мы выйдем на [нужный] уровень, но самое главное здесь [в голове]. Мы смогли выиграть лигу несколько раз подряд благодаря этому, а не уровню», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
