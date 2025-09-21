У Мартинелли 2+1 в матчах с «Ман Сити» и «Атлетиком». Хавбек «Арсенала» выходил на замену во 2-м тайме в обеих играх

Габриэл Мартинелли забил за «Арсенал» во 2-м матче подряд.

Полузащитник «канониров» сравнял счет на третьей добавленной ко 2-му тайму минуте матча с «Манчестер Сити », выйдя на поле на 80-й минуте. Встреча 5-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

Ранее Мартинелли забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Атлетиком » в общем этапе Лиги чемпионов. В этой игре бразилец также вышел на замену, появившись на поле на 71-й минуте.