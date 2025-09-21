У «Байера» победа и две ничьих в трех матчах при Юлманде, сменившем тен Хага

«Байер» по-прежнему не проигрывает под руководством Каспера Юлманда.

Сегодня немецкая команда сыграла вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в 4-м туре Бундеслиги.

До этого была ничья с «Копенгагеном» (2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ранее в первой игре под руководством Юлманда «Байер » обыграл «Айнтрахт» в чемпионате Германии (3:1).

В первых двух матчах сезона в Бундеслиге «Байер» проиграл и сыграл вничью – тогда команду возглавлял Эрик тен Хаг, после этого экс-тренер «МЮ» был уволен.