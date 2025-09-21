  • Спортс
  • Слуцкий после 1:1 с «Чэнду»: «Разочаровывает, что пропускаем в концовке в третьем матче подряд. У «Шанхая» множество проблем, нам нужно двигаться вперед»
Слуцкий после 1:1 с «Чэнду»: «Разочаровывает, что пропускаем в концовке в третьем матче подряд. У «Шанхая» множество проблем, нам нужно двигаться вперед»

Леонид Слуцкий прокомментировал ничью «Шанхая» с «Чэнду» (1:1).

Команды встречались в 25-м туре чемпионата (1:1), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Иван Зуенко.

На 68-й минуте Чхан Шиничхи вывел хозяев вперед, на 90+9 минуте Тим Чоу сравнял счет.

«Шэньхуа» выиграл лишь один из последних пяти матчей: против «Циндао Хайню» 23 августа (2:0). Кроме этого по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и идет третьей в Суперлиге Китая, «Чэнду» с 54 баллами лидирует в таблице вместе с «Портом».

Леонид Слуцкий остался недоволен игрой своей команды.

«Важность этого матча очевидна, недопустимо пропускать в последний момент. В любом случае нам нужно двигаться вперед.

Очень разочаровывает, что мы пропускаем в концовке в третьем матче подряд. Объективно, мы столкнулись с множеством проблем: отсутствие многих ключевых игроков усложнило нам задачу. Мы должны продолжать усердно работать в будущем.

Многие молодые игроки в команде получили много опыта за эти два сезона, мы хорошо играем. Я твердо верю, что наша команда способна на многое – мы сплочены и доверяем друг другу», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 сентября примет «Мэйчжоу Хакка», игра начнется в 13:00 по московскому времени.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный аккаунт «Шанхая» в Weibo
