Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, хотя б население Газы перестанет страдать к тому моменту»
Хавьер Тебас заверил, что Ла Лига не станет запрещать палестинские флаги.
Руководитель лиги отреагировал на жалобы некоторых фанатов на то, что их не пускали на «Сантьяго Бернабеу» с палестинской символикой.
«Все, что происходит в рамках порядка и без остановки игры, нужно уважать», – сказал Тебас, отметив, что на события в Газе «тяжело смотреть», но «соревнования должны продолжаться, главное – чтобы не было актов, способных их парализовать».
Также глава Ла Лиги высказался о возможных матчах испанских клубов с израильскими в еврокубках.
«Решения будут сложными, и мы будем надеяться, что к тому моменту ситуация в Газе будет хотя бы такой, чтобы население не страдало, хотя достичь этого будет тяжело», – сказал Тебас.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости