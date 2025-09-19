Байрамян о 2:1: «Люблю играть против «Спартака», часто побеждаем его. Дело не в стоимости футболистов, трансферах, а в желании и характере, что «Ростов» и показал»

Хорен Байрамян высказался о победе над «Спартаком».

«Ростов» обыграл москвичей на выезде в матче FONBET Кубка России (1:2).

– Трансферная стоимость состава «Спартака» в разы выше, чем «Ростова». А в итоге вы перевернули игру и победили красно‑белых.

– Это футбол, он тем и прекраснее. Я люблю играть против «Спартака», часто обыгрываем его. Дело не в стоимости футболистов, трансферах, а в желании и характере, что моя команда и показала.

Я благодарен каждому за самоотдачу, самоотверженность. На поле были мужики, которые бились. По мне, показали хороший и интересный футбол, удача где‑то была на нашей стороне, – сказал полузащитник «Ростова ».