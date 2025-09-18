Альба о 2:1 со «Спартаком»: «Если бы «Ростов» не забил дважды, все бы говорили, что мы не можем играть в Кубке. На поле сегодня были мужики»

Джонатан Альба высказался после победы «Ростова» над «Спартаком».

«Ростов» одержал выездную победу в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

– На что рассчитывали, увидев стартовый состав соперника?

– Для меня было тяжело предположить, как они будут располагаться на поле. Мы готовились к игре, понимали, что расстановка может быть разной. Чистяков и Мелехин хорошо играли в прессинг.

– Команда одержала первую победу в Кубке России. В чем главная причина?

– Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге. На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с «Динамо», но пропустили три мяча в последние минуты.

– «Спартак» – удобный соперник для вас?

– Нет, так не думаю. Недавно мы проиграли им.

– Это тот «Ростов», который вы хотите видеть?

– В начале сезона было тяжело. Мы хороший матч провели, но если бы не забили дважды, все говорили бы, что «Ростов» не может играть в Кубке.

– Согласны ли вы с тем, что в первом тайме игра складывалась сложнее для «Ростова»?

– Не согласен на 100%, не гораздо сложнее. В первом тайме тоже были моменты, но мы их не реализовали. Когда мы проигрывали, на нашу половину поля не хотели опускаться, тоже прессинговали и пробовали выходить из обороны, получилось хорошо.

– Вы обыграли ЦСКА, а потом «Спартак». Как ощущения?

– Ощущения хорошие. После победы чувствуешь себя хорошо, но и до этого было все не так плохо. Продолжаем, двигаемся дальше, – сказал главный тренер «Ростова».