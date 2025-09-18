Путельяс отказалась переходить в «ПСЖ» из «Барселоны». Парижане были готовы выплатить отступные в 1 млн евро за двукратную обладательницу «Золотого мяча»
Алексия Путельяс не перейдет в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб заинтересован в подписании двукратной обладательницы «Золотого мяча».
По информации ESPN, «Барселона» дала французам понять, что не намерена рассматривать предложения о трансфере, но «ПСЖ» был готов заплатить отступные в размере 1 млн евро – в таком случае каталонцы были бы обязаны отпустить футболистку.
Однако сама Алексия заявила, что намерена остаться в своей нынешней команде. Ее контракт рассчитан до 2027 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости