  • Путельяс отказалась переходить в «ПСЖ» из «Барселоны». Парижане были готовы выплатить отступные в 1 млн евро за двукратную обладательницу «Золотого мяча»
Алексия Путельяс не перейдет в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб заинтересован в подписании двукратной обладательницы «Золотого мяча». 

По информации ESPN, «Барселона» дала французам понять, что не намерена рассматривать предложения о трансфере, но «ПСЖ» был готов заплатить отступные в размере 1 млн евро – в таком случае каталонцы были бы обязаны отпустить футболистку. 

Однако сама Алексия заявила, что намерена остаться в своей нынешней команде. Ее контракт рассчитан до 2027 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
