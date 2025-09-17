«ПСЖ» может подписать Путельяс из «Барсы». На трансфер двукратной обладательницы «Золотого мяча» может повлиять экономическое положение каталонцев (RMC Sport)

Алексия Путельяс может перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».

За два дня до закрытия трансферного окна женская команда парижан готовится к подписанию двукратной обладательницы «Золотого мяча» (2021 и 2022 года). По данным AFP, подтверждающего сообщения из Испании, французский клуб уже несколько дней ведет переговоры с каталонцами о трансфере полузащитницы.

Несмотря на интерес парижан и предложение четырехлетнего контракта с более высокой зарплатой, чем в «Барселоне», Путельяс пока не дала своего согласия.

На данный момент переход считается сложным, но все еще возможным, сообщает RMC Sport. На него может повлиять непростое экономическое положение «блауграны», вынужденной сократить фонд заработной платы. «ПСЖ » надеется на успешный исход в последние часы трансферного окна.

Действующий контракт футболистки рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год.