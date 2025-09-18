  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» принимает «Ахмат». Нижегородцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!
«Пари НН» принимает «Ахмат». Нижегородцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!

В девятом туре Мир РПЛ «Пари НН» сыграет с «Ахматом».

Матч пройдет в субботу, 20 сентября, в 14:30 на стадионе «Мордовия Арена».

«Пари НН» после восьми туров чемпионата идут на 14-й строчке в турнирной таблице, имея шесть очков в активе. Грозненцы же расположились на десятом месте, набрав девять очков. Нижегородцы, ждем всех на домашнем матче с «Ахматом»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

