Мареска об 1:3 от «Баварии»: «Челси» может извлечь урок: нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Баварией».

Лондонский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В целом игра была неплохой. Мы хорошо провели первые 20 минут и создали два или три голевых момента. Когда мы пропустили гол, которого могли избежать, игра немного изменилась. Мы были в игре, мы забили гол. Решение [не удалять Джонатана Та ] было спорным, потому что это была скорее красная карточка, чем желтая. Даже при этом мы хорошо начали второй тайм и создавали моменты.

Как только мы пропустили третий гол, ход игры снова изменился. Мы пропустили гол, который поставил точку в игре. Мы были в игре до конца. С пенальти, неудалением соперника, автоголом все становится сложнее.

Мы можем извлечь уроки из этой игры. Прежде всего, в таком матче нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши», – сказал Мареска .