«Ливерпуль» одержал все 5 побед в сезоне благодаря голам после 80-й минуты

«Ливерпуль» снова вырвал победу в концовке матча.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Атлетико » со счетом 3:2 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Победный гол забил Вирджил ван Дейк после подачи углового на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Красные» одержали все 5 побед в текущем сезоне благодаря голам после 80-й минуты. Ранее это происходило в играх с «Борнмутом» (4:2), «Ньюкаслом» (3:2), «Арсеналом» (1:0) и «Бернли» (1:0).

20 сентября «Ливерпуль » примет «Эвертон» в АПЛ .