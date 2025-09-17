Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. «Зенит» решил задачу‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Ахматом».
Петербургская команда одержала победу со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили. «Амхат» – хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд.
Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме. Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой», – сказал Семак.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости