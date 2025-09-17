Россиянин поставил 500 тысяч рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси»

Клиент БК PARI сделал крупную ставку на матч «Баварии» и «Челси» в ЛЧ.

Россиянин поставил 500 тысяч рублей на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.58. Возможный выигрыш – 790 тысяч рублей.

Матч состоится 17 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.