Россиянин поставил 500 тысяч рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси»
Клиент БК PARI сделал крупную ставку на матч «Баварии» и «Челси» в ЛЧ.
Россиянин поставил 500 тысяч рублей на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.58. Возможный выигрыш – 790 тысяч рублей.
Матч состоится 17 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.
