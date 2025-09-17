Мужская сборная Германии по футболу – на 8-м месте в рейтинге национальных команд от Bild. Женская – на 4-м, баскетбольная мужская – на первом

Женская сборная Германии обогнала мужскую в рейтинге национальных команд страны.

Bild представил рейтинг немецких сборных в олимпийских командных видах спорта. При его составлении учитывались выступления на трех последних крупных турнирах, а также историческое значение достижений.

Рейтинг возглавила мужская сборная по баскетболу, впервые выигравшая чемпионат мира в 2023 году и ставшая чемпионом Европы в 2025-м. В топ-3 также вошли мужские сборные по хоккею на траве и гандболу. Лидером среди женских команд стала сборная Германии по футболу, занявшая 4-е место.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Сборная Германии по баскетболу (мужчины) – золото ЧМ-2023, 4-е место на Олимпиаде-2024; золото ЧЕ-2025;

2. Сборная Германии по хоккею на траве (мужчины) – золото ЧМ-2023, серебро Олимпиады-2024, золото ЧЕ-2025;

3. Сборная Германии по гандболу (мужчины) – серебро Олимпиады-2024, 4-е место на ЧЕ-2024, 6-е место на ЧЕ-2025;

4. Сборная Германии по футболу (женщины) – полуфинал чемипонаат Европы-2025, бронза Олимпиады-2024;

5. Сборная Германии по хоккею на траве (женщины) – серебро ЧЕ-2025, 6-е место на Олимпиаде-2024, 4-е место на ЧМ-2022;

6. Сборная Германии по баскетболу (женщины) – 7-е место на Олимпиаде-2024 году, 5-е место на ЧЕ-2025;

7. Сборная Германии по гандболу (женщины) – 8-е место на Олимпиаде-2024, 6-е место на ЧМ-2023, 7-е место на ЧЕ-2024;

8. Сборная Германии по футболу (мужчины) – 1/4 финала Евро-2024, групповой этап ЧМ-2022, 1/8 финала Евро-2020;

9. Сборная Германии по волейболу (мужчины) – 6-е место на Олимпиаде-2024, 15-е место на ЧМ-2022, 9-е место на ЧЕ-2023;

10. Сборная Германии по хоккею (мужчины) – 9-е место на ЧМ-2025, 6-е место на ЧМ-2024, серебро ЧМ-2023.