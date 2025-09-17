Черданцев о 2:2 «Динамо» и «Спартака»: «Для зрителей было интересно. Но я смотрю другими глазами – качество игры меня разочаровало»

Георгий Черданцев разочарован качеством игры «Динамо» – «Спартак».

Встреча 8-го тура Мир РПЛ закончилась вничью (2:2).

– Насколько ничья – закономерный результат?

– Трудно сказать. Честно говоря, разочаровал уровень футбола, много ошибок, суеты, сумбур. Понимаю, что после сборных все в разных состояниях, но мастерство никуда не должно деваться. Если футболисты четко понимают, что делать на поле, кто мешает делать точные передачи и нормально работать с мячом?

Отличное поле, прекрасная атмосфера на стадионе, но мы увидели сумбур, не соответствующий уровню команд и футболистов, которые в них собраны. Может быть, это связано с волнением или обстоятельствами внутри команд, о которых мы не знаем.

Но для зрителей это было интересно – интрига, голы. Но поскольку я смотрю другими глазами, качество игры меня разочаровало, – сказал комментатор «Матч ТВ ».