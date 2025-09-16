  • Спортс
  • Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
Игорь Дивеев рассказал о своем питании.

Баринов рассказывал, что после рекомендаций Валерия Георгиевича похудел на пару кг. У вас был разговор с Карпиным по поводу питания?

– Да, но именно я свой рацион поменял после серьезной травмы. Тогда надо было садиться на диету и смотреть, что ем и как это влияет на вес. Так, вообще перестал пить чай и кофе с сахаром. Раньше клал минимум одну ложку. Сейчас к нам в ЦСКА пришел именитый нутрициолог, работавший с Криштиану. Он тоже делится своими методами.

Что еще поменяли?

– На обед и ужин полностью исключил углеводы. Ем их только на завтрак, но очень редко. Как только начинаю есть углеводы, очень быстро набираю вес.

Пинта пива после матча – это нормально?

– Каждый сам определяет. Для кого-то нормально, для кого-то нет. Для меня пиво после игры – нет, потому что сразу растолстею, – сказал защитник ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoЗдоровье
алкоголь и спорт
еда
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
