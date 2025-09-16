Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
Кристиан Киву не будет менять Яна Зоммера после неудачного отрезка.
Главный тренер «Интера» ответил на вопрос о возможной замене швейцарского вратаря на Жозепа Мартинеса после поражений от «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (3:4).
«Я не собираюсь менять Зоммера только потому, что кто-то меня об этом просит. Я очень уважаю Мартинеса, и у него будут свои шансы, но игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать.
Завтра в воротах будет Ян. Я не считаю правильным сейчас ополчаться на него», – сказал главный тренер «Интера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
