  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
0

Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»

Кристиан Киву не будет менять Яна Зоммера после неудачного отрезка.

Главный тренер «Интера» ответил на вопрос о возможной замене швейцарского вратаря на Жозепа Мартинеса после поражений от «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (3:4).

«Я не собираюсь менять Зоммера только потому, что кто-то меня об этом просит. Я очень уважаю Мартинеса, и у него будут свои шансы, но игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать.

Завтра в воротах будет Ян. Я не считаю правильным сейчас ополчаться на него», – сказал главный тренер «Интера». 

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1337 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoЯн Зоммер
logoЖозеп Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кассано о Зоммере: «Почему, если он дважды ошибается, его нужно менять? Так говорят те, кто не понимает футбол. Ян вытащил «Интер» в финал ЛЧ всего несколько месяцев назад»
5сегодня, 19:06
Румменигге том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не согласен, мы никогда не были андердогами. В прошлом сезоне мы могли выйти в полуфинал, а может и в финал»
2сегодня, 18:15
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
9804 минуты назад
«Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» – 2:1! Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи
4275 минут назад
«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх
236 минут назад
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар
257 минут назадФото
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
1929 минут назад
Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем
12сегодня, 20:04
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
2420 минут назад
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
5122 минуты назадФото
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
1037 минут назад
Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
16сегодня, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
49 секунд назад
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
116 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» играет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
623 минуты назадLive
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
225 минут назад
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
128 минут назад
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
45 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Духайль», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
850 минут назад
Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
453 минуты назад
«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»
758 минут назад
«Динамо» Махачкала вдевятером одержало волевую победу над «Пари НН» – 2:1. Аззи забил, Агаларов реализовал пенальти, Кагермазова удалили на 69-й
12сегодня, 19:47