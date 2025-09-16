Кассано о Зоммере: «Почему, если он дважды ошибается, его нужно менять? Так говорят те, кто не понимает футбол. Ян вытащил «Интер» в финал ЛЧ всего несколько месяцев назад»

Антонио Кассано недоволен критикой Яна Зоммера.

В 3-м туре Серии А «Интер» уступил «Ювентусу» со счетом 3:4.

«Позвольте мне понять, почему, если Зоммер делает две ошибки, то его нужно заменить? Кто это сказал? Так говорят те, кто не понимает футбол. Он сделал две ошибки. И что? Когда он сделал сэйв после удара Ямаля , мы призывали дать ему 5 лет контракта? Два ярких сэйва. О чем мы говорим?

Зоммер – игрок основы, [Жозеп ] Мартинес – мальчик, который должен вырасти, он должен уйти, чтобы играть. Мартинес провел на приличном уровне всего полгода в «Дженоа». Предположим, мы уберем Зоммера, а затем Мартинес ошибется – что мы будем делать? Вернем Зоммера? Поставим третьего вратаря Ди Дженнаро? Всего несколько месяцев назад Зоммер вытащил «Интер » в финал Лиги чемпионов», – сказал экс-форвард сборной Италии.