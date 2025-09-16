  • Спортс
  Фанатам «Марселя» не разрешили пронести флаги Палестины на матч с «Реалом». Служба безопасности «Сантьяго Бернабеу» сослалась на запрет политических сообщений
Фанатам «Марселя» не разрешили пронести флаги Палестины на матч с «Реалом». Служба безопасности «Сантьяго Бернабеу» сослалась на запрет политических сообщений

Фанатам «Марселя» не позволили пронести флаги Палестины на матч с «Реалом».

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как сообщает Marca, некоторые болельщики французской команды попытались пронести на стадион флаги Палестины, но сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» заставили выбросить их на входе.

Отмечается, что служба безопасности стадиона назвала флаг Палестины «запрещенной символикой», ссылаясь на регламент, запрещающий размещение на трибунах посланий коммерческого, политического, социального, религиозного или протестного характера.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Политика
