Фанатам «Марселя» не разрешили пронести флаги Палестины на матч с «Реалом». Служба безопасности «Сантьяго Бернабеу» сослалась на запрет политических сообщений

Фанатам «Марселя» не позволили пронести флаги Палестины на матч с «Реалом».

«Реал » принимает «Марсель » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как сообщает Marca, некоторые болельщики французской команды попытались пронести на стадион флаги Палестины, но сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу » заставили выбросить их на входе.

Отмечается, что служба безопасности стадиона назвала флаг Палестины «запрещенной символикой», ссылаясь на регламент, запрещающий размещение на трибунах посланий коммерческого, политического, социального, религиозного или протестного характера.