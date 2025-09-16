Слот о поздних победах «Ливерпуля»: «Это говорит о том, насколько сложный у нас календарь на старте сезона. Люди скажут: «Вы играли с «Бернли». Но они пропустили 14 голов за весь прошлый сезон»

Арне Слот высказался о победах «Ливерпуля» благодаря голам в концовке.

Завтра мерсисайдцы примут «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Да, всех беспокоят наши поздние победы. Но это во многом связано с командами, против которых мы играли. Конечно, это отчасти зависит от нашей формы, от того, что мы способны держаться и решать исход в концовке.

Но, играя против команд, которые, возможно, не так сильны, можно победить немного раньше, так что, может быть, это говорит о том, насколько сложным был наш календарь в первых матчах сезона.

Люди скажут: «О чем ты говоришь? Вы играли с «Бернли». Но за весь прошлый сезон эта команда пропустила всего 14 голов», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

«Ливерпуль» – первая команда в истории АПЛ, одержавшая 4 победы подряд благодаря голам после 80-й минуты