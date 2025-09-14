«Ливерпуль» – первая команда в истории АПЛ, одержавшая 4 победы подряд благодаря голам после 80-й минуты
«Ливерпуль» первым в АПЛ одержал 4 победы подряд благодаря голам в концовке.
Сегодня команда Арне Слота обыграла «Бернли» (1:0) в матче 4-го тура Премьер-лиги благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте.
В трех предыдущих турах АПЛ «Ливерпуль» также одержал победу благодаря голам, забитым после 80-й минуты. Победный мяч в матче с «Борнмутом» (4:2) был забит на 88-й минуте, в матче с «Ньюкаслом» (3:2) – на 100-й, с «Арсеналом» (1:0) – на 83-й минуте.
Таким образом, мерсисайдцы стали первой командой в истории АПЛ, выигравшей 4 матча подряд, забив победные голы в последние 10 минут основного времени или позже.
