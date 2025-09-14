«Ливерпуль» – первая команда в истории АПЛ, одержавшая 4 победы подряд благодаря голам после 80-й минуты

«Ливерпуль» первым в АПЛ одержал 4 победы подряд благодаря голам в концовке.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Бернли » (1:0) в матче 4-го тура Премьер-лиги благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте.

В трех предыдущих турах АПЛ «Ливерпуль » также одержал победу благодаря голам, забитым после 80-й минуты. Победный мяч в матче с «Борнмутом» (4:2) был забит на 88-й минуте, в матче с «Ньюкаслом » (3:2) – на 100-й, с «Арсеналом » (1:0) – на 83-й минуте.

Таким образом, мерсисайдцы стали первой командой в истории АПЛ , выигравшей 4 матча подряд, забив победные голы в последние 10 минут основного времени или позже.