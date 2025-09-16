«Челси» включил Буонанотте в заявку на ЛЧ вместо травмированного Эссугу

«Челси» включил Факундо Буонанотте в состав на Лигу чемпионов.

20-летний полузащитник заявлен на турнир вместо Дариу Эссугу , перенесшего операцию на бедре на прошлой неделе после травмы, полученной в молодежной сборной Португалии. Сообщалось, что Эссугу может выбыть до 2026 года.

Завтра «Челси » сыграет с «Баварией» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Альянц Арене».