  Скоулз о задачах «МЮ»: «Они просто должны попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы. Не понимаю, как можно быть амбициозным, наблюдая за происходящим»
Скоулз о задачах «МЮ»: «Они просто должны попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы. Не понимаю, как можно быть амбициозным, наблюдая за происходящим»

Пол Скоулз назвал цель «Манчестер Юнайтед» на сезон АПЛ.

«Очень сложно сказать, какими должны быть амбиции клуба, когда они набрали четыре очка в четырех играх. Я не понимаю, как можно быть амбициозным, наблюдая за происходящим.

Я думаю, они просто должны попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
