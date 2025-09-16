«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона
Антон Швец стал игроком «Рубина».
Казанский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника «Ахмата» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона.
В составе «Ахмата» Швец провел 187 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач с 2017 года. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: https://t.me/fcrk1958/
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8244 голоса
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
