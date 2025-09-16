«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона

Антон Швец стал игроком «Рубина».

Казанский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника «Ахмата » на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона.

В составе «Ахмата» Швец провел 187 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач с 2017 года. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: https://t.me/fcrk1958/